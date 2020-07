Se vai a lavorare in bici, azienda ti rimborsa km in denaro

- La metalmeccanica in Valtellina sposa la causa green: la Bermec di Talamona (Sondrio), che si occupa di meccanica di precisione, ha varato il progetto "Bike to work", il piano welfare per i dipendenti che incentiva l'utilizzo della bicicletta per gli spostamenti casa - lavoro.



Per ogni km pedalato verrà rimborsata una somma totale mensile (0.25 centesimi a km per le bici muscolari, 0.15 per le e-bike) che l'azienda tramuterà in bonus da utilizzare in servizi utili per la propria persona o per i famigliari. Una app installata su di un dispositivo elettronico dotato di GPS, come ad esempio uno smartphone, monitorerà i dati relativi alle distanze percorse, permettendo di erogare mensilmente a ciascun beneficiario il credito welfare sul totale dei chilometri pedalati. (ANSA).