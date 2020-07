illycaffè: eliminare 175 t plastica l'anno, al via progetto

(ANSA) - TRIESTE, 15 LUG - Eliminare circa 175 tonnellate di plastica l'anno e diventare carbon neutral entro il 2033. E' l'obiettivo a cui mira illycaffè con l'iniziativa #onemakesthedifference promossa nell'ambito di un piano globale di sostenibilità.



Attraverso l'uso della tecnologia e della ricerca applicata, illycaffè - riporta una nota - ha implementato un programma pluriennale di sviluppo di prodotti rispettosi dell'ambiente e contrassegnati dall'hasthag #onemakesthedifference, per sottolineare "la differenza che ognuno di noi può fare per migliorare la salute del nostro Pianeta".



Da questo mese, annuncia l'azienda, nuovi materiali monouso ecosostenibili, come bicchieri take-away riciclabili, saranno disponibili nei bar, nei punti vendita diretti e nel canale Vending. L'utilizzo dei bicchieri take-away, stima l'azienda, consentirà una riduzione della plastica pari a più di 175 tonnellate all'anno.



Da ottobre inoltre, si legge nella nota, "sarà disponibile sul mercato la macchina da caffè X1 Ese & Ground, dotata di una tecnologia che la rende in grado di erogare caffè, vapore e acqua calda annullando i tempi di attesa legati al raggiungimento della corretta temperatura. Dopo ogni somministrazione la macchina entra in stand by, garantendo risparmio energetico".



L'iniziativa, conclude l'azienda, proseguirà negli anni con lo sviluppo di ulteriori prodotti sostenibili. (ANSA).