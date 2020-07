'Green Saturdays' per una food forest al Parco Nord Milano

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Diecimila metri quadri di bosco 'edibile', cioè commestibile, grazie alla presenza di 2.000 piante tra alberi e arbusti da frutto, da legno e medicinali adottati dai cittadini. E' la food forest che nascerà in autunno all'interno del Parco Nord di Milano, con accesso libero, per consentire alle persone di scoprire funzioni e usi di specie autoctone poco conosciute o utilizzate in cucina.



L'adozione delle piante avviene attraverso il portale per le riforestazioni in crowdfunding wownature.eu e con il supporto dei 'Green Saturdays' organizzati dalla catena di ristoranti milanese specializzata in cucina naturale That's Vapore. Si parte l'11 luglio: il 50% del ricavo dei piatti vegetariani consumati all'interno dei locali o ordinati tramite delivery verrà dedicato alla piantumazione di alberi.



La selezione delle piante che daranno vita alla food forest è curata da Etifor, spin-off dell'Università di Padova, impegnata in progetti di valorizzazione del patrimonio forestale e ideatrice di WOWnature. Le prime specie che compariranno all'interno del Parco Nord, precisamente nella porzione di parco di Bruzzano, sono: acero, biancospino, carpino, ciliegio, frassino, melo selvatico, nocciolo, pero selvatico, prugnolo, rosa canina, sanguinella, quercia e tiglio.



Nel nascente ecosistema verranno strutturati tre percorsi stagionali, primaverile, estivo e autunnale, per guidare il visitatore nella scoperta di storia, usi e ricette riguardanti le piante presenti grazie ad un apposito qr code riportato sulla segnaletica. Tutti coloro che avranno contribuito alla raccolta, potranno partecipare all'evento autunnale di messa a terra, salvo differenti disposizioni delle Autorità per questioni di salute pubblica. "Abbiamo ideato i Green Saturdays per unire i due aspetti a noi più cari - spiega Vanni Bombonato, fondatore di That's Vapore - ovvero aiutare le persone a prendersi cura di sé attraverso un'alimentazione naturale e bilanciata e, al tempo stesso, contribuire a prendersi cura tutti insieme dell'ambiente in cui viviamo". (ANSA).