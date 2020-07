Boeri ripensa Riccione, un arcipelago verde

Lo studio dell'architetto Stefano Boeri firma un progetto per rinnovare il 'cuore' di Riccione', proponendo una visione per il 'distretto Ceccarini', basata su ecologia urbana, mobilità lenta e qualità civica. La zona, spiega il Comune romagnolo, si candiderà a diventare una sorta di arcipelago urbano verde.



"Rendere il distretto Ceccarini un polo turistico sostenibile a 360 gradi - ha detto Boeri - significa non solo prefigurare la demineralizzazione dei suoli e l'aumento delle coperture verdi ma anche introdurre cicli innovativi per la riduzione della quantità di rifiuti e per la loro raccolta, ottimizzare i consumi idrici ed energetici e potenziare la produzione di energia da fonti rinnovabili traguardando la costruzione di una vera e propria rete integrata di smart grid".