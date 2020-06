Italia eccellenza nel riciclo degli imballaggi

L'Italia è un'eccellenza nel settore del riciclo degli imballaggi: dall'acciaio all'alluminio, i dati indicano che i risultati raggiunti a livello nazionale sono di ottimo di livelli. Complessivamente, secondo i dati del Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai), lo scorso anno l'Italia ha riciclato 399mila tonnellate di acciaio, 51mila di alluminio, 3 milioni e 989mila di carta, 1 milione e 997mila di legno, 1 milione e 54mila di plastica e 2 milioni e 69mila di vetro. 648 milioni di euro ai Comuni italiani, 421 milioni per attività di riciclo e recupero Anche nel 2019, quindi, le performance italiane nel campo dell'economia circolare sono migliorate. Il Conai indica inoltre che nel 2019 il riciclo del 70% dei rifiuti di imballaggio, con una crescita del 3,1% rispetto al 2018.



Sempre nel 2019, prosegue il Conai, in Italia è stato avviato a riciclo il 70% dei rifiuti di imballaggio: un totale di 9 milioni e 560mila tonnellate sui 13 milioni e 655mila immessi al consumo. Un incremento del 3,1% rispetto ai quantitativi del 2018, che aveva visto riciclare 9 milioni e 270mila tonnellate.



La crescita è trainata essenzialmente da un aumento del 6,2% nel riciclo dei rifiuti provenienti dalla raccolta urbana.



Nell'acciaio, per esempio, l'Italia ha dimostrato di avere nel 2019 un tasso di avvio al riciclo pari all'82,2% dell'immesso al consumo, superando l'obiettivo fissato per il 2030 dalla direttiva europea sull'economia circolare, come indicano i dati del Ricrea, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il recupero e il riciclo degli imballaggi in acciaio. Nel 2019 sono state riciclate 399.006 tonnellate di imballaggi in acciaio, con un aumento del 3,1% rispetto al 2018: barattoli e scatolette, bombolette spray, tappi corona e capsule, latte, fusti, fustini in acciaio sono stati recuperati grazie alla corretta raccolta differenziata da parte dei cittadini e possono essere riciclati all'infinito. I dati registrano inoltre nel 2019 inoltre un aumento del 4,7% degli imballaggi raccolti rispetto al 2018, per un totale di 480.921 tonnellate. Incoraggianti anche i dati del Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Alluminio (Cial), per i quali nel 2019 sono state riciclate 51.400 tonnellate di imballaggi in alluminio, pari all'70% delle complessive 73.400 tonnellate immesse sul mercato.