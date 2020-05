Bicicletta: online il Giornalino del cicloturismo

La Fiera del Cicloturismo, che si sarebbe dovuto svolgere a marzo a Milano, dà appuntamento alla primavera del 2021. Nell'attesa, gli organizzatori pubblicano gratuitamente il Giornalino del Cicloturismo (www.fieradelcicloturismo.it) con consigli per preparare un viaggio in bicicletta e suggerimenti sulle mete: un regalo per tutti coloro che cercano l'ispirazione per una vacanza a due ruote, che siano degli habitué o che si avvicinano per la prima volta al turismo a pedali.



Il cicloturismo è stato nel 2019 un settore in forte crescita: 20,5 milioni di pernottamenti di cicloturisti italiani nel 2019, con una spesa media di 75 euro pro-capite, che hanno generato una spesa complessiva di 4,7 miliardi di euro. Nelle 60 pagine del Giornalino, si trovano contatti di agenzie che organizzano viaggi in bicicletta, racconti di viaggio per farsi ispirare, la presentazione di alcune mete, dall'Abruzzo alla Valtellina, dalle terre del Monviso alla Sicilia, un utile decalogo e una dichiarazione semi-seria dei diritti e dei doveri del cicloviaggiatore, il tutto corredato da illustrazioni e da fotografie di paesaggi mozzafiato.