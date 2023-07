(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "Ringrazio ufficialmente il prefetto, che ci ha voluto ascoltare a margine del tavolo del Comitato per l'ordine e la sicurezza, a cui siamo stati invitati come auditori quest'oggi in merito all'emergenza rifiuti che stiamo vivendo. Le azioni che verranno messe in campo soddisfano pienamente le nostre richieste e siamo molto soddisfatti che il nostro territorio sarà particolarmente attenzionato affinché torni alla normalità". Così in una nota il presidente del Municipio VI delle Torri Nicola Franco.



"Per contrastare l'abbandono di rifiuti - aggiunge - avremo in dotazione molte più fototrappole e telecamere. Verranno istituiti posti di blocco in collaborazione tra carabinieri, polizia e polizia locale, per intercettare gli sversatori seriali lungo le tre consolari, che dall'area metropolitana vengono ad abbandonare i rifiuti: via Casilina, via Prenestina e via Collatina. Per l'evasione Tari abbiamo chiesto di attivare la convenzione in essere tra Roma Capitale e Comando provinciale della Guardia di Finanza. A breve verranno poste iniziative per andare a intercettare gli evasori Tari. Inoltre, a breve la Polizia Locale di Roma Capitale attiverà la formazione, presso la Sala Cinema messa a disposizione dal Municipio VI delle Torri, per gli agenti accertatori di Ama. Sul problema miasmi di Rocca Cencia abbiamo chiesto un'attenzione e una vigilanza particolare - dice ancora Franco - molto più assidue sull'impianto di proprietà Ama e, soprattutto, su quello privato. Siamo rimasti in accordo che ci rivedremo tra qualche mese, al rientro dall'estate, per vedere se le azioni in campo avranno portato i frutti sperati". (ANSA).