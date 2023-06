(ANSA) - MONTEVIDEO, 09 GIU - Argentina e Uruguay hanno deciso di lavorare insieme sulla conservazione delle specie e degli ecosistemi marini: lo ha riferito il ministero dell'Ambiente argentino attraverso un comunicato divulgato in occasione della Giornata mondiale degli oceani.



L'iniziativa si inserisce nell'ambito della visita in Uruguay del ministro dell'Ambiente argentino, Juan Cabandié, che ha partecipato all'inaugurazione dell'Expo Uruguay Sostenibile, in corso a Montevideo, dove ha firmato l'accordo con il suo omologo uruguaiano, Robert Bouvier.



La lettera d'intenti congiunta promuove l'elaborazione di un progetto binazionale con l'obiettivo di indagare l'ecosistema marino di entrambi i Paesi.



Lo scopo è quello di stabilire misure di conservazione e protezione della biodiversità esistente, come stabilito dalla Convenzione sulla diversità biologica (Cbd). (ANSA).