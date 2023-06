(ANSA) - FIRENZE, 06 GIU - La Toscana è al fianco della Romagna anche per la gestione dell'emergenza rifiuti collegata al post alluvione. Sono 32 gli operatori e 12 i mezzi forniti dalle aziende toscane di gestione ambientale inviati a dare supporto a Hera spa, gestore dei rifiuti romagnolo. Le squadre opereranno alla rimozione dei rifiuti prodotti dall'alluvione.



Lo evidenzia la Regione in una nota. Hanno fornito aiuti Alia spa, Sei Toscana, Retiambiente, Revet, Nausicaa. Tra i mezzi, motrici, casse scarrabili, spalatori e ragni caricatori.



"Anche la gestione dell'enorme quantità di rifiuti prodotti da un'alluvione è fondamentale per il ritorno verso la normalità - spiega l'assessora all'ambiente Monia Monni - per questo l'impegno di Cispel e di tutti i gestori del settori dei rifiuti toscani è più che mai importante. La risposta della Toscana è stata significativa e corale. E' intervenuto il nostro sistema di Protezione civile regionale, sono stati attivati i volontari della Colonna mobile, il sistema dei Consorzi di bonifica ed ora anche i gestori del servizio integrato dei rifiuti. Ancora una volta la Toscana si dimostra terra di solidarietà".



Nicola Perini, presidente di Confservizi Cispel Toscana, aggiunge nella stessa nota: "In questi giorni di grave emergenza rifiuti e detriti in Emilia-Romagna, le aziende toscane di gestione del ciclo integrato dei rifiuti sono tutte impegnate a mandare nelle zone alluvionate mezzi e uomini per gestire il delicato momento di crisi. La Toscana dei servizi pubblici locali si è attivata subito a sostegno dei gestori emiliano-romagnoli, mostrando tutta la propria attenzione e vicinanza alla collettività dell'Emilia-Romagna impegnata in queste ore in una vera e propria lotta per la sopravvivenza e, ci auguriamo, per una pronta ripartenza". (ANSA).