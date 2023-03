(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Le sanzioni non si fermeranno perché non c'è solo Malagrotta, ci sono altre 24 discariche illegali in Italia. Ora stiamo facendo una valutazione, non voglio anticipare i tempi ma forse questo numero potrebbe essere ridotto a 18". Lo ha detto il commissario Europeo per l'Ambiente, gli Oceani e la Pesca Virginijus Sinkevičius nel corso di un punto stampa in Campidoglio con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.



"Speriamo che l'Italia faccia progressi - ha aggiunto - ma affinché la procedura d'infrazione venga fermata tutte queste discariche vanno chiuse. L'importo della sanzione che prima era molto elevato è già stato ridotto e con i prossimi progressi potrebbe esserlo ulteriormente, con la speranza di poter interrompere presto la procedura". (ANSA).