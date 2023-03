(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Stamattina siamo partiti da Malagrotta che non è operativa da 10 anni, ma ci sono ancora contaminazioni in particolare delle acque. Insieme al sindaco abbiamo osservato la situazione per porvi fine. La questione delle discariche abusive è ancora un problema". Lo ha detto il commissario Europeo per l'Ambiente, gli Oceani e la Pesca Virginijus Sinkevičius nel corso di un punto stampa in Campidoglio con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.



"Ringrazio il commissario Vadalà per quanto fatto finora - ha aggiunto - ma sono ancora in vigore le sanzioni. Noi auspichiamo di poter usare i fondi del recovery per renderle un problema del passato". (ANSA).