(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Al via la quinta edizione della campagna "Impianti Aperti" per sensibilizzare i cittadini sulla gestione rifiuti. A promuoverla Assoambiente, l'associazione che rappresenta le imprese dei servizi ambientali (raccolta, riciclo, recupero, smaltimento dei rifiuti e bonifiche) e dell'Economia circolare, che fa sapere che sono aperte le iscrizioni da oggi all'iniziativa che si svolgerà anche quest'anno iI 5 giugno, in occasione della Giornata mondiale dell'Ambiente.



Diversi impianti di eccellenza nella gestione dei rifiuti, su tutto il territorio nazionale, apriranno virtualmente i propri cancelli e guideranno i cittadini in tour digitali alla scoperta delle diverse tecnologie di gestione rifiuti: dal riciclo alla termovalorizzazione, dalla biodigestione alla discarica. Le aziende interessate ad aderire, informa Assoambiente, potranno inviare all'associazione un video in cui si evidenzi l'input di rifiuti e l'output di materia ed energia, la tecnologia utilizzata e le misure prese a tutela della comunità che abita nel territorio.



Novità assoluta di questa quinta edizione di "Impianti Aperti" è l'introduzione del 'Premio Ambasciatori dell'Economia Circolare', con cui l'associazione "premierà la campagna, veicolata anche sui social e realizzata da imprese della gestione rifiuti, più efficace nella promozione di un riconoscimento positivo nel territorio, nel combattere pregiudizi e stereotipi e nell'attivare un dialogo con enti, istituzioni locali, cittadini e scuole". (ANSA).