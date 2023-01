Lazio: Alfonsi, su rifiuti Bianchi fa disinformazione

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Quando si interviene in un dibattito pubblico su un argomento delicato si dovrebbe evitare di fare riferimento a cose che non si conoscono, pena il rischio di fare una pessima figura". Così l'assessora ai Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi commentando le dichiarazioni della candidata M5s alla presidenza della Regione Lazio Donatella Bianchi. "Dire che il Piano Rifiuti di Roma non contiene una riga sulla raccolta differenziata - aggiunge - significa semplicemente non averlo letto e affrontare una questione molto seria come la gestione dei rifiuti della Capitale in maniera come minimo superficiale, se non in totale malafede. Spiace constatare come la Bianchi abbia adottato lo stile comunicativo tipico della propaganda 5s, fatto di zero idee, slogan e disinformazione pura. Al contrario di quanto sostiene lei - prosegue Alfonsi - il Piano Gualtieri indica obiettivi molto ambiziosi in termini di incremento della raccolta differenziata a Roma per i prossimi anni, e con il nuovo Piano Industriale di Ama abbiamo già iniziato a mettere in campo in termini di investimenti per mezzi e infrastrutture tutti gli strumenti necessari per raggiungerli. E non si può continuare a dire che il termovalorizzatore è un impianto che inquina ed è obsoleto.



Grazie alle nuove tecnologie i dati scientifici smentiscono in maniera netta questa affermazione. Quello che inquina sul serio sono i 'viaggi della monnezza' verso le discariche e gli inceneritori degli altri, la triste eredità che ha lasciato la precedente Giunta a questa città, insieme a un livello di raccolta differenziata praticamente fermo, per non aver avuto il coraggio di decidere. Ma questo i cittadini di Roma e del Lazio lo sanno benissimo". (ANSA).