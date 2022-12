Accordo Sogin-Carabinieri su recupero rifiuti radioattivi

Sogin, la società pubblica per lo smantellamento degli impianti nucleari, e l'Arma dei Carabinieri hanno firmato stamani un Protocollo d'intesa per la collaborazione nelle operazioni di recupero, gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e convenzionali e delle sorgenti radioattive orfane. A firmare sono stati il commissario di Sogin, il prefetto Fiamma Spena, e il comandante dei Carabinieri Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, il generale Valerio Giardina. Era presente il Sottosegretario all'Ambiente, Claudio Barbaro, Il Protocollo prevede l'organizzazione di attività formative reciproche nei settori di interesse comune e la collaborazione nello sviluppo di attività di analisi, ed eventuale aggiornamento, delle procedure riguardanti la gestione dei rifiuti radioattivi e convenzionali, nonché delle terre e rocce da scavo prodotte nei lavori di disattivazione dei siti nucleari.