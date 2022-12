Rifiuti:Colosimo(FdI),vertici Egato,Pd come i navigator

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - "L'ex presidente Buschini, dopo Concorsopoli, riesce nell'impresa di farsi nominare presidente (da consigliere in carica) in un ente costituito poco fa con una legge regionale.



Lo schema è sempre lo stesso: Egato è la nuova Allumiere.



Il Pd laziale non è un partito, è un navigator". Così in un tweet la consigliera regionale del Lazio Chiara Colosimo (FdI).



Gli Egato sono gli enti di governo degli ambiti territoriali otttimali per la gestione dei rifiuti. (ANSA).