Rifiuti: Ogyre, aumento di capitale per startup pulisci-mare

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - La startup italiana Ogyre che "pesca" rifiuti marini con un network di pescatori, ha portato a termine il suo primo aumento di capitale da oltre 500.000 euro. La raccolta è stata realizzata attraverso una campagna su Mamacrowd e ha visto la partecipazione di partner istituzionali come Illumia e B-Heroes, oltre a un pool di investitori privati.



Ogyre investirà le risorse raccolte in tre aree: l'ampliamento del network di pescatori e di porti a livello internazionale, con l'obiettivo di raggiungere una "flotta" di 5.000 pescherecci in tutto il mondo entro il 2025; la tecnologia, per ottimizzare la piattaforma permettendo a individui e aziende di contribuire attraverso il supporto diretto a uno o più pescatori.



"Sono già 80 i pescatori di Ogyre che, dal Mediterrano alle acque di Brasile e Indonesia, recuperano i rifiuti marini che rimangono nelle reti, lì differenziano a bordo e poi li riportano a terra per un corretto smaltimento da parte di alcune Ong partner. Parte di questi rifiuti, e la plastica in particolare, vengono poi re-inseriti nel circuito del riciclo per dar loro nuova vita", spiegano o fondatori di Ogyre, Antonio Augeri e Andrea Faldella. (ANSA).