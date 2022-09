Rifiuti: riciclato un milione tonnellate imballaggi plastica

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Supera il milione di tonnellate il riciclo di imballaggi in plastica in Italia, nel 2021, e porta a un risparmio di materia prima vergine di 520 mila tonnellate, pari a 11 miliardi di flaconi per detersivi da un litro in Pet.



Sono questi alcuni dei numeri del rapporto di Sostenibilità 2021 di Corepla, Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, presentato a Roma.



La raccolta degli imballaggi in plastica ha raggiunto 1.475.747 tonnellate, con un aumento del 3% rispetto al 2020 e un riciclo complessivo di oltre 1.020.000 tonnellate. Sono state destinate al recupero energetico 314.964 tonnellate e il restante 14,2% presso termovalorizzatori efficienti.



Il rapporto indica che "il riciclo della plastica salva l'ambiente e fa risparmiare energia". Grazie al riciclo, sono stati risparmiati 10.867 GWh di energia primaria ricavata da fonti fossili, pari a circa il 2,5% della produzione annua di energia primaria in Italia e evitate l'emissione di 879.000 tonnellate di CO2 equivalenti.



"La nostra filiera ha dato prova di grande resilienza dopo gli anni di difficoltà conseguenti alla pandemia - ha dichiarato il presidente di Corepla, Giorgio Quagliuolo - e oggi beneficiamo del grande impegno profuso da tutti i soggetti coinvolti nella nostra attività, partendo dai cittadini, fino ad arrivare agli enti locali".