Assoraee, no a una società statale per il riciclo dei Raee

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Creare una società pubblica che si occupi dell'estrazione delle materie prime critiche dai rifiuti da apparecchiature elettriche (RAEE) ed elettroniche significa 'statalizzare' il trattamento stesso dei RAEE: un intervento normativo costoso e controproducente, che mira a "scavalcare", con dubbi risultati, un settore che oggi produce eccellenti performance in termini di recupero e riciclo".



È questo in sintesi il commento di ASSORAEE (Associazione delle imprese di recupero dei rifiuti tecnologici, associata ad Assoambiente), contenuto in una lettera inviata al Ministero dello Sviluppo Economico, che critica fortemente l'emendamento che va in questa direzione, presentato dal senatore Cioffi come primo firmatario nell'ambito del DDL di conversione in legge del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, con misure urgenti per l'attuazione del PNRR.



La norma proposta stabilisce la costituzione della Società Miniera Nazionale S.p.a., interamente partecipata dallo Stato, con il compito di "provvedere all'estrazione delle materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE".



"È evidente", si legge nella nota di Assoraee "che l'estrazione delle materie prime critiche dai RAEE assume oggi sempre più rilevanza strategica, anche in funzione della politica degli approvvigionamenti sicuri e sostenibili delle materie prime. Tuttavia "statalizzare" l'attività di estrazione delle materie prime critiche dai RAEE, e in altre parole il trattamento stesso dei RAEE, oltre ad apparire un'iniziativa di dubbia utilità (oltre che costosa), risulterebbe controproducente, in quanto significherebbe sottrarre al mercato un settore in cui non mancano certo le tecnologie, le competenze imprenditoriali e le professionalità". (ANSA).