Rifiuti: ogni anno dispersi 4.500 miliardi di mozziconi

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Ogni anno 4.500 miliardi di mozziconi di sigaretta finiscono nell'ambiente, di questi 14 miliardi se ne contano solo in Italia, mentre nel Mediterraneo rappresentano il 40% dei rifiuti complessivi. Una vera e propria emergenza contro la quale Marevivo e British American Tobacco Italia scendono in campo con la terza edizione della campagna "Piccoli gesti, grandi crimini", che ha l'obiettivo di sensibilizzare cittadini e amministrazioni locali sul fenomeno del littering, l'abbandono nell'ambiente non solo di mozziconi, ma anche piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini. Obiettivo dell'iniziativa è anche la raccolta di dati per capire e prevenire il fenomeno.



La campagna, patrocinata dal Mite, coinvolgerà Trieste (26 maggio-1 giugno), Salerno (24 giugno-1 luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1 settembre) dove saranno distribuiti 50mila posacenere tascabili e riutilizzabili.



Coinvolte anche due start up italiane: JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare; insieme a Rachael, specializzata nell'analisi di indagini demoscopiche integrate con i big data. I cittadini, inoltre, potranno segnalare da smartphone sulla piattaforma dedicata la presenza di mozziconi o piccoli rifiuti.



Informazioni utili alle amministrazioni locali, unitamente al monitoraggio satellitare, per ottimizzare i servizi di pulizia.



In collaborazione con Swg, la campagna rileverà le opinioni dei cittadini sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull'efficacia delle diverse iniziative anti-littering. (ANSA).