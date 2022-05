Rifiuti: Biorepack, in 2021 74 mila t imballaggi bioplastica

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Nel 2021 gli imballaggi in bioplastica immessi sul mercato hanno raggiunto le 74.000 tonnellate. Sono i dati presidente del Consorzio Nazionale per il Riciclo Organico degli Imballaggi in Plastica Biodegradabile e Compostabile, Biorepack, Marco Versari, in un'audizione alla commissione parlamentare Ecomafie sul tema dei traffici illeciti delle buste di plastica.



Versari propone di adottare un'etichettatura specifica per i manufatti in bioplastica compostabile, distinta da quella della plastica , ed evitare equivoci come quello generato dal Regolamento UE del 2020 che prevede un'unica marcatura per plastica tradizionale e bio. Un'altra proposta è estendere il contributo ambientale Conai e le competenze di Biorepack anche ai prodotti diversi dagli imballaggi come posate, capsule, piatti e bicchieri venduti a scaffale dalla grande distribuzione organizzata. (ANSA).