Ambiente: ogni anno766mila tonnellate di mozziconi sigarette

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - I mozziconi di sigarette sono i rifiuti più scartati al mondo, rappresentando oltre 766.000 tonnellate di rifiuti tossici ogni anno, con impatti diffusi e gravi sull'ambiente e sulla salute umana. La denuncia arriva dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) che, insieme al Segretariato della Convenzione quadro dell'Oms per la lotta al tabacco, hanno lanciato una campagna per sensibilizzare e incoraggiare l'azione di contrasto alle microplastiche contenute nei filtri delle sigarette.



Ogni anno, l'industria del tabacco produce miliardi di sigarette che vengono consumate dai fumatori in tutto il mondo.



Queste sigarette contengono filtri composti principalmente da microplastiche chiamate fibre di acetato di cellulosa. Se non smaltiti correttamente, i mozziconi di sigaretta vengono scomposti da fattori come la luce solare e l'umidità e rilasciano microplastiche, metalli pesanti e molte altre sostanze chimiche, con un impatto sulla salute e sugli ecosistemi. (ANSA).