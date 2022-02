Rifiuti: Mixcycling, 700mila euro raccolti col crowdfounding

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Una campagna di equity crowdfunding che ha raccolto circa 700mila euro, più del doppio dell'obiettivo di 300mila, per nuovi impianti produttivi, con un piano di assunzioni e tre brevetti da depositare entro il primo semestre dell'anno. È questo il risultato ottenuto da Mixcycling, la startup che sviluppa materiali sostenibili, fondendo, fibre vegetali con polimeri ottenuti da risorse organiche rinnovabili, di riciclo o vergini.



I fondi raccolti saranno prevalentemente impiegati per il completamento dell'impianto di nobilitazione fibre e la realizzazione di nuovi e per la messa a punto di una nuova matrice biobased di proprietà e di una serie di materiali "CO2-capture", con alto contenuto di carbonio, da tecnologie rinnovabili e circolari.



L'azienda ha chiuso il 2021 con un balzo del fatturato del 300% sul 2020, per il 2022 punta alla creazione di materiali realizzati con camomilla, lavanda e scarti di jeans. Mixcycling si muove in un mercato che, secondo Markets&Markets, arriverà a circa 36,8 miliardi di dollari nel 2022, con un tasso di crescita del 14,44% nel periodo 2017-2022. (ANSA).