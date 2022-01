Malagrotta: Ecomafie,stanziati 250 milioni per bonifica

Sono stati stanziati i 250 milioni di fondi europei per bonificare il sito della ex discarica di Malagrotta, a Roma. Lo rende noto il presidente della Commissione Ecomafie, Stefano Vignaroli secondo cui "è finalmente un passo concreto per salvaguardare cittadini, ambiente e salute". Vignaroli ricorda che si tratta della "più grande discarica d'Europa, chiusa nel 2013 dal sindaco Marino, ma mai bonificata, come prevedeva e prevede tutt'oggi la legislazione in materia di discariche. Un vero e proprio ecomostro che necessita di massima attenzione affinché possa essere messo in totale sicurezza altrimenti i danni saranno irreparabili".



Vignaroli in una nota ringrazia "il commissario di Governo Massimo Condinanzi, il commissario per le bonifiche generale Giuseppe Vadalà, il commissario giudiziario Luigi Palumbo che ha gestito il Tmb (trattamento meccanico-biologico) di Malagrotta tra mille difficoltà e alla sottosegretaria Ilaria Fontana per l'impegno profuso. Ho speso anni prima come cittadino e poi nelle Istituzioni per fronteggiare questo immane problema insieme a tantissimi miei concittadini e oggi finalmente cominciamo a vedere i risultati di oltre un decennio di lotte e impegno. A tutti i cittadini il mio sincero ringraziamento, ai cittadini che fanno proprie le tematiche ambientali e le fronteggiano in prima persona".



Come presidente della commissione Ecomafie, assicura Vignaroli, "seguirò con attenzione l'iter e l'impiego dei fondi. Non possiamo permetterci di sprecare questi importanti fondi europei perché paradossalmente dovremmo fronteggiare una procedura d'infrazione europea, cioè soldi dei cittadini, che devono essere usati per pagare una multa molto più alta dei 250 milioni di euro stanziati. Inoltre questi fondi per la bonifica - spiega Vignaroli - saranno reclamati in danno al proprietario di Malagrotta secondo il principio di chi inquina, paga. Questo importante risultato è stato ottenuto da tantissimi attori come anche il Comune di Roma, la Regione oltre che il Governo. Questo deve essere la politica: dialogo costruttivo per sanare errori che danneggiano i cittadini. Dialogo e lavoro serrato possono risolvere anche i problemi della più grande discarica d'Europa".