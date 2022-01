Rifiuti: Legambiente,fermare raddoppio discarica di Peccioli (2)

(ANSA) - PECCIOLI (PISA), 02 GEN - "Questa 'politica dei rifiuti' - prosegue la nota di Legambiente sul raddoppio della discarica di Peccioli (Pisa) - basata sull'ampliamento delle discariche esistenti, sostenuta da alcune amministrazioni locali e dalla Regione, che anticipa e condiziona l'elaborazione del Piano Regionale, che effetto avrà sull'altra Valdera, quella delle produzioni agricole di qualità, del turismo e dell'artigianato? Quella di tante imprese e di lavoratori che puntano sullo sviluppo locale e sulle qualità del territorio? E che ne sarà di tutte queste discariche per le quali - sebbene si cerchi oltre i limiti ad allungarne la vita per anni e anni - prima o poi arriverà il momento della dismissione?".



"Siamo sicuri che si siano accantonate tutte le risorse economiche e le fidejussioni necessarie per gestire il post-mortem di queste 'bombe ecologiche', senza lasciarne in eredità il pesante fardello a figli e nipoti? Proprio sulla discarica Belvedere di Legoli - conclude Legambiente - non sono mai state rese note le fidejussioni accantonate". (ANSA).