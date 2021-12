Rifiuti: a Pisa tante assenze per Covid, servizi a rischio

(ANSA) - PISA, 30 DIC - Riunione d'emergenza stamani tra il Comune di Pisa e Geofor, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in città e in molti comuni della provincia, per affrontare la difficile situazione provocata dall'incremento esponenziale delle assenze, legate alla pandemia, dei lavoratori dell'azienda. Lo rende noto l'amministrazione pisana precisando che oggi "i servizi si sono svolti regolarmente nella quasi totalità, ma l'alto numero di operatori interessati dal contagio o dalla quarantena potrebbe causare un rallentamento nell'espletamento delle raccolte" e il Comune è pronto a mettere in campo la protezione civile.



"Sul fronte della raccolta rifiuti e dell'igiene urbana - afferma l'assessore all'ambiente, Filippo Bedini - temo che gennaio sarà un mese in cui occorrerà un po' di pazienza. Noi siamo i primi a volere la città pulita, ma dobbiamo prendere atto di una forte criticità legata alla diffusione del virus, peraltro in aumento, che coinvolge tutti i settori. In emergenza dobbiamo definire bene le priorità e ridiscutere quotidianamente il programma. Finita la fase critica faremo di tutto per ridurre più velocemente possibile i problemi che in questo periodo dovessero accumularsi". Infine, l'assessore rivolge un appello ai pisani affinché "in questo momento più che mai dimostrino il loro senso civico e comprendano con spirito paziente e collaborativo le difficoltà oggettive di Geofor". (ANSA).