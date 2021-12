Rifiuti, nel 2020 mezzo miliardo di investimenti in più

In Italia il settore della gestione dei rifiuti urbani ha resistito bene alla pandemia: il 2020 ha visto investimenti in crescita, 538 milioni, +8,2% sul 2019, e numerose acquisizioni e alleanze, che hanno coinvolto nuovi player da altri mercati. Cresce l'interesse verso i rifiuti speciali, che aumentano per quantità (+3,1%) e sono sempre più spesso gestiti anche da aziende attive negli urbani (una su quattro). E le classiche utility dei servizi di "nettezza urbana" cambiano perimetro: con l'acquisto di imprese industriali si allargano alle attività imprenditoriali del riciclo e dei materiali.



Sono alcuni dei dati salienti del Was Report 2021, presentato questa mattina a Roma nel corso del convegno "Waste management e convergenze industriali. Il PNRR tra rifiuti urbani e speciali" da Alessandro Marangoni, ceo della società di consulenza ambientale Althesys e coordinatore del think tank Waste Strategy.



"È in atto nel settore un cambiamento che ne sta ridisegnando i confini" ha sottolineato Marangoni. "La gestione dei rifiuti sta arrivando a un livello di maturità nel recupero e valorizzazione dei materiali che attrae l'interesse di aziende impensabili fino a pochi anni fa. L'innovazione tecnologica e la convergenza tra settori diversi sarà spinta anche dei cospicui fondi del PNRR, dato che l'Italia è la nazione che assegna le maggiori risorse al waste management". L'esame delle prime 240 imprese di gestione dei rifiuti urbani evidenzia un settore resistente alla crisi, che nel 2020 ha realizzato 12,1 miliardi di valore della produzione, di cui 9,6 nella raccolta e trattamento (+1,9%) e 2,5 miliardi nella selezione e valorizzazione. Quest'ultimo segmento è quello che cresce maggiormente (+5%). Gli investimenti nella raccolta-trattamento crescono dell'8,2% da 497,7 a 538,5 milioni di euro. Le grandi multiutility hanno effettuato il 65,3% degli investimenti nel 2020, contro il 50,4% del 2019. Nel 2020 sono tornate a crescere le operazioni straordinarie, dopo un triennio in calo, con 21 transazioni, di cui 10 interessano il settore dei rifiuti speciali. Sono le grandi multiutility le protagoniste delle acquisizioni, soprattutto di imprese attive nel riciclo dei materiali. Avanza la progressiva convergenza tra business diversi nell'ambito delle utility, con una crescente connessione tra energia, rifiuti e idrico, nonché tra rifiuti speciali e urbani, che sta rivoluzionando il settore. L'evoluzione in corso tocca anche il mercato dei rifiuti speciali, che si sta progressivamente avvicinando a quello degli urbani. Crescita e maggiore redditività spingono varie utility a svilupparsi in questo settore: se gli urbani nel 2020 sono diminuiti in volume dell'1,6% sul 2019, gli speciali sono aumentati del 3,1%. Almeno un quarto delle Top 124 aziende degli urbani gestisce, in misura diversa, anche rifiuti speciali e nel 2020 hanno trattato 4,33 milioni di tonnellate di speciali a fronte di 8,59 milioni di urbani. Le 50 maggiori imprese che gestiscono prevalentemente rifiuti speciali registrano un valore della produzione aggregato di 2,77 miliardi di euro. Il PNRR italiano riconosce un ruolo chiave all'economia circolare, assegnando 59,47 miliardi di euro, di cui 2,1 miliardi per migliorare la capacità di gestione dei rifiuti. Se, a prima vista, queste risorse possono apparire limitate, in realtà sono significative, dato che gli investimenti annui effettuati dalle maggiori aziende dei rifiuti urbani analizzate dal WAS negli ultimi anni oscillano tra i 380 milioni di euro del 2017 e i 540 milioni del 2020.