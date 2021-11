Rifiuti:Retiambiente,sì conferimento Aamps da Comune Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 29 NOV - L'assemblea straordinaria di Retiambiente, spa a totale capitale pubblico e partecipata da 100 Comuni delle province di Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara, questa mattina ha approvato il conferimento della società ambientale Aamps da parte del Comune di Livorno. In cambio della cessione di Aamps il Comune di Livorno ottiene il 33 per cento di proprietà di Retiambiente. Hanno votato l'operazione, dopo precedenti passaggi nei rispettivi consigli comunali, 25 comuni che insieme detengono il 64.98% del capitale sociale.



Retiambiente è il gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti del perimetro dell'Ambito Territoriale Ottimale (Ato) Toscana Costa ed agisce come holding che ha il controllo di società operative locali. Domani in Palazzo Comunale a Livorno conferenza stampa per spiegare l'operazione nei dettagli.



(ANSA).