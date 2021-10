Plastica monouso, ok parlamento a recepimento direttiva Ue

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Le Commissioni Ambiente di Senato e Camera fra ieri e oggi hanno approvato lo Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva Ue sulla plastica monouso, la 904 del 2019/904, nota come SUP (Single Use Plastics). Lo si legge in una nota della Sottosegretaria al Mite Ilaria Fontana (M5S).



La direttiva SUP è stata approvata in attuazione della Strategia europea sulla plastica, presentata dalla Commissione europea a gennaio 2018. Ora spetta al Ministero della Transizione Ecologica presentare un testo in consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva.



L'obiettivo principale del decreto, secondo Fontana, è quello di salvaguardare le risorsa marina e favorire la transizione verso l'economia circolare: "Un decreto che mira a bandire, o comunque a ridurre, taluni prodotti monouso realizzati in plastica, compresi gli attrezzi da pesca, tra i principali responsabili dell'inquinamento dei nostri mari e delle nostre spiagge, e che reca misure volte a promuovere una transizione ecologica orientata verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili.



Il decreto, inoltre, impone modelli di gestione per taluni prodotti al fine di garantirne il corretto fine vita attraverso il riciclo e prevenendone l'abbandono". (ANSA).