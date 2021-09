Rifiuti:da Mite 1,5 mld per raccolta differenziata e riciclo

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Dal ministero della Transizione ecologica un miliardo e mezzo di euro per la raccolta differenziata e il riciclo: il 30 settembre il dicastero pubblicherà i decreti con i criteri di selezione dei progetti relativi agli investimenti per le infrastrutture a supporto della raccolta differenziata e per gli impianti di riciclo. La misura punta a conseguire gli obiettivi Ue di riciclo, che prevede che al massimo il 10% dei rifiuti in discarica e il 65% riciclato. Il ministro Cingolani rileva: "Mettiamo in moto il grande filone di interventi del Pnrr, quello dedicato all'economia circolare. I progetti partiranno nelle prossime settimane". (ANSA).