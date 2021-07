Rifiuti: Cingolani, Italia arrivi a 80-90% differenziata

(ANSA) - GENOVA, 24 LUG - "L'Italia deve limitare l'uso delle discariche, arrivando all'80-90% di raccolta differenziata, in modo che il 65% venga riciclato completamente, e massimo il 10% finisca in discarica". Lo ha detto il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani stamani, durante un tavola rotonda all'Università di Genova.



"Il restante 25% - ha proseguito il ministro -, che di solito è una frazione organica, deve essere trasformato in compost, per sostituire i fertilizzanti a base di azoto, oppure in energia.



Occorre una trasformazione epocale nelle tecnologie per lo smaltimento dei rifiuti". (ANSA).