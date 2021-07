Gava, regioni devono diventare autosufficienti sui rifiuti

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "Il nostro impegno è portare tutte le regioni italiane all'autosufficienza sullo smaltimento dei rifiuti. Non è più accettabile che ogni anno in Italia 1,3 milioni di tonnellate di spazzatura vengano smaltite fuori dalla regione dove sono state prodotte". Lo ha detto il sottosegretario alla Transizione ecologica, Vannia Gava (Lega) a margine della presentazione stamani a Roma al Ministero della canzone "La raccolta differenziata" di Lorenzo Baglioni.



"Nel nostro paese c'è ancora troppa differenza in fatto di impianti di smaltimento fra le varie aree - ha aggiunto la sottosegretaria -. In alcune ci sono, in altre no. E spesso ci troviamo di fronte a resistenze dei cittadini quando si vogliono costruire gli impianti. Ma gli italiani devono capire che questi sono sicuri, controllati e non inquinanti. (ANSA).