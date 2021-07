Ddl Salvamare approvato in Commissione Ambiente al Senato

"Dopo un lungo e travagliato percorso è stata approvata questa mattina in commissione ambiente del Senato la cosiddetta legge Salvamare. Ora acceleriamo sulla calendarizzazione in aula di questa norma epocale". Così in una nota la senatrice M5S e membro della commissione ambiente del Senato, Emma Pavanelli.



Il disegno di legge, fortemente voluto dall'ex ministro pentastellato dell'Ambiente Sergio Costa, permette ai pescatori di portare a terra la plastica recuperata con le reti e di farla riciclare. Al momento i pescatori sono costretti a rubuttarla in mare, perché con l'attuale normativa portarla a terra è un reato penale, cioè trasporto illegale di rifiuti.



"Una norma urgente e necessaria che è stata ulteriormente migliorata e ampliata dalla Commissione - aggiunge Pavanelli -.



La Salvamare, ricordo, avrà un impatto ambientale concreto e visibile sui nostri mari, laghi e fiumi e aprirà a una nuova frontiera dell'economia circolare.



"Con l'approvazione in commissione ambiente del Senato della legge Salvamare facciamo un altro importante passo avanti verso il recupero dei nostri mari, avviando nuovi percorsi di economia circolare -, commentano in una nota i senatori M5S della Commissione Ambiente del Senato -. Le audizioni svolte in questi mesi sul disegno di legge hanno tutte confermato la bontà e la necessità di questo provvedimento, fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle e dall'ex Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che va a tutelare e salvaguardare il mare e le specie che lo abitano. Ora non resta che approvare questa importantissima legge in aula: i nostri mari, fiumi e laghi hanno bisogno di questa legge quanto prima".