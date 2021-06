Rifiuti: tavolo tecnico al Mite per risolvere emergenza Roma

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Oggi alle 12, al ministero della transizione ecologica, al via il tavolo tecnico per 'dirimere' la questione rifiuti di Roma Capitale. A partecipare, secondo fonti, sarebbero Laura d'Aprile, dirigente del ministero e responsabile del settore economia circolare. Per la Regione Lazio, presenzierà invece il direttore generale, con delega ai rifiuti, Wanda d'Ercole. Per il Campidoglio presente la direttrice generale Gabriella Acerbi e forse qualche componete del Gabinetto. Dopo l'ordinanza regionale, bocciata dal Tar, e la conseguente delibera firmata dal presidente Nicola Zingaretti, la Regione Lazio continua a chiedere alla sindaca Raggi di indicare un sito per una discarica sul territorio. La Regione - fanno sapere fonti vicine a Zingaretti - mette a disposizione le risorse, a bilancio infatti ci sarebbero 80 milioni per gli impianti pubblici. Ieri, dopo il tavolo politico al Mite, tra il ministro Roberto Cingolani, Nicola Zingaretti e l'assessore regionale Massimiliano Valeriani, dove la Regione Lazio ha informato il ministero dei piani che il Lazio ha avviato fino ad ora, oggi solo 'tecnici' presenti per provare a sbloccare Roma ed evitare l'emergenza rifiuti. Prese atto delle soluzione tecniche, probabilmente poi si capirà come la 'politica' procederà. (ANSA).