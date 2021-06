Rifiuti: a Torino arrivano gli accertatori ambientali

(ANSA) - TORINO, 04 GIU - Dopo le 'fototrappole', due al momento ma in aumento nei prossimi mesi, a Torino arrivano gli accertatori ambientali per contrastare l'abbandono o lo smaltimento irregolare dei rifiuti. la Giunta comunale ha approvato nell'ultima seduta la delibera con cui viene nominato il personale aziendale Amiat "che avrà competenza di vigilanza e accertamento, anche tramite videosorveglianza, delle violazioni amministrative derivanti dal non corretto conferimento dei rifiuti urbani".



Le loro funzioni saranno dettagliate con un decreto sindacale, che conferirà loro i poteri di vigilanza e sanzionamento. "Questo sistema - sottolineano da Palazzo Civico - costituirà il necessario supporto per la progressiva estensione della raccolta differenziata domiciliare di prossimità, che rappresenta un importante obiettivo dell'amministrazione e che ha già consentito, nel 2020, di superare per la prima volta il 50% di raccolta differenziata sul totale di rifiuti raccolti nel territorio comunale di Torino".



(ANSA).