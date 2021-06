Cingolani, la direttiva Ue sulla plastica è assurda

La direttiva europea sulla plastica monouso (SUP, Single Use Plastic), le cui linee guida sono state approvate ieri dalla Commissione, "è una direttiva assurda, per la quale va bene solo la plastica che si ricicla. Questo a noi non può andar bene". Lo ha detto stamani il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a un webinar di PwC sulla "rivoluzione verde".

"L'Europa ha dato una definizione di plastica stranissima, solo quella riciclabile - ha spiegato il ministro -. Tutte le altre, anche se sono biodegradabili o sono additivate di qualcosa, non vanno bene".