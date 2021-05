Legambiente, ogni 100 metri spiaggia 783 rifiuti, 84% plastica

Ogni cento metri lineari di spiaggia c'è una media di 783 rifiuti; di questi la plastica è il materiale più abbondante, rappresenta l'84%, e in più di 2 spiagge su 3 si trovano guanti usa e getta, mascherine e altri oggetti sanitari. Questi i nuovi dati dell'indagine 'Beach litter' di Legambiente, che spiega come venga superato "il valore di riferimento stabilito a livello europeo per una spiaggia in buono stato ambientale, 20 rifiuti spiaggiati ogni 100 metri lineari di costa". Sulle 13 regioni monitorate, dall'Abruzzo alla Campania alla Sardegna, sono stati censiti 36.821 rifiuti in un'area totale di 176.100 metri quadrati.