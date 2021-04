Trasporto illegale 1 tonnellata scarti tessili, 2 denunciati

(ANSA) - PISTOIA, 26 APR - Sono oltre una tonnellata i rifiuti composti da scarti tessili sequestrati da una pattuglia della polizia stradale di Pistoia la notte scorsa nei pressi di Quarrata. I poliziotti hanno fermato per un controllo un furgone con due persone a bordo, il conducente, un cinese di 47 anni e un 30enne nigeriano. Stipati all'interno del furgone c'erano 35 sacchi di plastica neri contenenti oltre 10 quintali di rifiuti tessili, presumibilmente destinati all'illecito smaltimento. Le due persone, entrambe prive di documenti, sono accompagnate in questura per essere identificate e, quindi, denunciate a piede libero per trasporto illegale di rifiuti. Il furgone, che tra l'altro era anche sprovvisto di assicurazione, è stato sequestrato, così come i rifiuti tessili, destinati, ora al corretto smaltimento. (ANSA).