Rifiuti:ordinanza Lazio,gara Ama per esportarli entro 15/5

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Prorogato al 15 maggio il termine per Ama per gli adempimenti per l'avvio della procedura di gara per la selezione di impianti di conferimento dei rifiuti all'estero.



E' quanto prevede la nuova ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Nicola Zingaretti.



Ama e il Comune di Roma "dovranno attivarsi per sottoscrivere ulteriori accordi con operatori del settore presenti nelle altre regioni italiane per far fronte alla mancata autosufficienza impiantistica - ha spiegato Massimiliano Valeriani, assessore regionale al Ciclo dei rifiuti - dovranno poi provvedere all'avvio della procedura di gara per il conferimento dei rifiuti anche in impianti esteri e procedere infine al completamento del progetto di revamping del Tmb di Rocca Cencia, insieme all'iter amministrativo per il prossimo rinnovo dell'Aia". (ANSA).