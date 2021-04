Eni: Versalis lancia imballaggio cibo polistirene riciclato

(ANSA) - MILANO, 07 APR - Versalis, società chimica di Eni, lancia un nuovo tipo di imballaggio per generi alimentari ricavato con il 75% di polistirene riciclato dalla raccolta differenziata domestica.



Si tratta, spiega il Gruppo in una nota, di un nuovo prodotto della gamma 'Versalis Revive', denominato Ps Air F-Series Forever, frutto della collaborazione con Forever Plast, società italiana leader nella riqualificazione dei prodotti post-consumo in materie prime di alta qualità. Il nuovo imballaggio in polistirene riciclato è stato sviluppato nell'ambito di un progetto di collaborazione con vari operatori della filiera dell'industria del polistirene: Corepla, Pro Food e Unionplast.



Dalla collaborazione è nato un vassoio riciclabile, sviluppato dalle aziende del gruppo Pro Food. La commercializzazione del nuovo prodotto inizierà nelle prossime settimane, principalmente nel mercato dell'imballaggio della carne e del pesce. (ANSA).