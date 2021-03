Rifiuti: a Didacta laboratorio su smaltimento elettrici

(ANSA) - FIRENZE, 16 MAR - Un workshop online rivolto ai docenti su come formare ragazzi e bambini al corretto smaltimento dei rifiuti elettrici: è quanto propone il progetto europeo Life Weee che domani, 17 marzo, farà tappa a Didacta, la fiera dedicata al mondo della scuola la cui edizione 2021 è partita oggi. Il workshop, organizzato dalla Regione Toscana, prevede un confronto su metodologia e contenuti didattici elaborati da Life Weee per parlare ai ragazzi dagli 8 ai 18 anni di uso consapevole e di corretto smaltimento della tecnologia e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Obiettivo è favorire la consapevolezza e il dibattito tra ecosostenibilità e innovazione, spaziando tra buone pratiche didattiche, formazione, conoscenza ed esperienza. Il progetto Life Weee, spiega una nota, vede come partner la Regione Toscana attraverso il settore servizi pubblici locali, energia e inquinamenti. E' finanziato nell'ambito del programma europeo Life - Governance e informazione ambientale e vi partecipano anche Anci Toscana, le Camere di commercio di Firenze e di Siviglia, Ecocerved e l'Università di Firenze. L'assessore regionale all'ambiente Monia Monni spiega che si tratta di "un progetto che vuole contribuire ad aumentare la raccolta differenziata dei Raee in Toscana attraverso l'adozione di un nuovo modello di gestione basato sul coinvolgimento capillare delle Pmi, dei rivenditori e dei Comuni. In esso sono previste attività di comunicazione e di educazione ambientale rivolte alle scuole. Ed è per questo che siamo nel programma di Didacta 2021 con questo seminario. L'obiettivo è coinvolgere il numero più elevato possibile di insegnanti per diffondere anche ai più giovani regole basilari di educazione ambientale". (ANSA).