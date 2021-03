Rifiuti: Aro Catania, gara europea settenale da 334 milioni

(ANSA) - CATANIA, 06 MAR - E' stata bandita la gara di livello europeo del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati e altri servizi di igiene pubblica, all'interno dell'Ambito rifiuti ottimale (Aro) Città di Catania, suddiviso in tre macro lotti con durata settennale, per un importo globale di 334.022.782 euro, oltre iva e che prevede il sistema porta a porta differenziato in tutta la città.



Gli atti di gara, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale europea, nazionale e regionale, sono pubblicati sul sito web dell'ufficio competente per l'espletamento della gara d'appalto: l'Urega sezione provinciale di Catania.



A conclusione di un lungo e complesso iter in cui il Comune e la Srr hanno integralmente recepito le sollecitazioni dell'Anac a dividere la gara in più lotti e modificato alcuni aspetti del precedente capitolato, la cui gara un anno addietro andò deserta, nelle scorse settimane anche il consiglio comunale si è pronunciato favorevolmente ai mutamenti tecnici migliorativi apportati all'Aro per procedere a una gara a evidenza pubblica con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.



Le domande di partecipazione alla gara dovranno essere presentate entro sessanta giorni, vale a dire entro il prossimo 4 maggio e nei giorni successivi si procederà all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. (ANSA).