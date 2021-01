Nucleare:Regione, i 4 siti in Sicilia assolutamente inidonei

(ANSA) - PALERMO, 12 GEN - "Le quattro aree presentano caratteristiche fisiche, geomorfologiche, sismiche, culturali, infrastrutturali, ambientali e naturalistiche che risultano essere incompatibili con la proposta della loro individuazione quali possibili sedi del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi". È quanto si legge nella delibera approvata dal governo Musumeci che reputa "assolutamente non idonei" i quattro siti individuati dal Cnapi in Sicilia. La linea del governo è stata ribadita stamani dall'assessore regionale all'Ambiente, Toto Cordaro, durante un'audizione in commissione Territorio dell'Assemblea siciliana. (ANSA).