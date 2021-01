Nucleare: Alessandria, due mozioni per dire no a scorie

(ANSA) - ALESSANDRIA, 07 GEN - Fa discutere ad Alessandria l'inserimento di due zone del territorio, giudicate "molto buone", tra le aree per lo stoccaggio delle scorie nucleari.



Il presidente del Consiglio comunale, Emanuele Locci, ha presentato una mozione per impegnare l'amministrazione a occuparsene. "Il piano - afferma Locci - non ha tenuto conto di molti elementi territoriali, sia tecnici che ambientali, che possono fornire rilevanti indicazioni a sostegno di una non idoneità del territorio alessandrino. Credo sia fondamentale un atteggiamento maturo affinché il territorio possa essere coeso nella formulazione delle osservazioni".



I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Michelangelo Serra e Francesco Gentiluomo hanno presentato a loro volta una mozione con la quale impegnano il sindaco e la giunta entro 30 giorni dall'approvazione "a esprimere la propria contrarietà a proporre il territorio comunale come sito candidato alla localizzazione deposito unico nazionale".



Oggi è prevista una riunione in videoconferenza fra tutti i sindaci della provincia coinvolti. (ANSA).