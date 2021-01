Nucleare: Giacometto (Fi), approfondire tema deposito scorie

(ANSA) - TORINO, 05 GEN - "Nei prossimi mesi ci sarà tempo e modo per le amministrazioni e le popolazioni coinvolte per consultare i documenti resi pubblici da Sogin e per mettere a disposizione le proprie controdeduzioni. E Nel corso di quel dibattito pubblico dovranno emergere tutti gli aspetti del progetto preliminare che ha individuato 67 siti potenzialmente idonei in Italia, le criticità e le eventuali opportunità, inclusi i doverosi benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione delle opere". Ad affermarlo, a proposito della scelta del deposito nazionale dei rifiuti nucleari, il deputato piemontese di Fi Carlo Giacometto, secondo il quale "allo stesso tempo, si dovrà prevedere un preciso percorso di bonifica e smantellamento della ventina di siti temporanei attualmente in attività".



A questo proposito per Giacometto "oggi sarebbe piuttosto urgente ampliare la platea dei beneficiari delle compensazioni nucleari per quelle comunità che si trovano proprio nei pressi dei depositi temporanei, rivedendo i criteri attualmente basati sui soli confini amministrativi comunali e non, come sarebbe molto più equo, con la distanza chilometrica dal sito". Tema, ricorda il parlamentare, al centro di "una mia proposta di legge e numerosi miei emendamenti, che finora non hanno trovato accoglimento dalla maggioranza". (ANSA).