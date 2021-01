Nucleare: Coldiretti Toscana, tutelare la vocazione agricola

(ANSA) - FIRENZE, 05 GEN - Si "deve tutelare la vocazione dei territori della Toscana, una regione al top per l'agricoltura green con 16 prodotti Igp, 16 Dop e 461 prodotti riconosciuti tradizionali dal Mipaaf, con un forte e rinnovato impegno nel custodire semi, animali o piante a rischio di estinzione e il primato della sicurezza alimentare". Lo afferma Coldiretti Toscana riguardo all'individuazione in Toscana da parte di Sogin di due siti potenzialmente idonei alla costruzione del Deposito nucleare nazionale di scorie nucleari nei comuni di Pienza (Siena) e Campagnatico (Grosseto).



"Va tutelato - afferma Fabrizio Filippi, presidente di Coldiretti Toscana - il nostro modello di sviluppo costruito attorno all'agricoltura e alla multifunzionalità quali fattori di salvaguardia e promozione del territorio, con le filiere agroalimentari che rappresentano un'inestimabile opportunità proprio per il consolidamento e il rilancio delle dinamiche economiche territoriali con una attenzione sempre alta alla sicurezza ambientale e alimentare". Coldiretti sottolinea "l'importanza di un processo trasparente per la necessaria messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, dove le necessarie garanzie di sicurezza vanno accompagnate da una forte attenzione al consumo di suolo evitando nuovi insediamenti con il riutilizzo e la bonifica di aree industriali dismesse". (ANSA).