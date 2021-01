Rifiuti: atto Comune Montevarchi, stop discarica Podere Rota

(ANSA) - MONTEVARCHI (AREZZO), 04 GEN - Approvata all'unanimità, al consiglio comunale di Montevarchi (Arezzo), una mozione presentata a firma dei quattro gruppi di maggioranza in merito alla contrarietà del Comune a qualsiasi progetto di ampliamento della discarica di Podere Rota. La mozione impegna il sindaco e la giunta comunale ribadire in tutte le sedi opportune la netta contrarietà del Comune di Montevarchi a qualsiasi ulteriore ampliamento del sito di Podere Rota e la cessazione di qualsiasi attività di smaltimento dei rifiuti fino all'esaurimento naturale delle volumetrie esistenti, come previsto dal vigente Prb, e il conseguente avvio della gestione post- mortem dello stesso impianto. Ma anche, spiega una nota, "a portare una specifica discussione in sede di conferenza dei sindaci con l'approvazione di un documento unico da presentare alla Regione Toscana che ribadisca la volontà del territorio a non procedere con alcun ampliamento del sito di Podere Rota, con una discarica servita in questi 30 anni soprattutto a garantire lo smaltimento dei rifiuti dell'area fiorentina, costantemente e sistematicamente in emergenza per l'assenza di impiantistica adeguata".



"Era importante che Montevarchi prendesse una posizione di netta contrarietà sull'ampliamento di Podere Rota - ha commentato il relatore della mozione Lorenzo Allegrucci - una eventualità, annunciata da Valdarno Ambiente ma soprattutto dalla società a maggioranza di capitale pubblico Csai Impianti, che contraddice quanto affermato dalla stessa Regione Toscana nel Piano regionale dei rifiuti e che non tiene conto né dell'atto di indirizzo approvato nel maggio 2019 dall'assemblea dei sindaci di Ato Toscana Sud". (ANSA).