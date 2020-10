Al Giro d'Italia gli sport Corepla su riciclo della plastica

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Otto brevi "tappe" per raccontare, in immagini e parole, tutte le qualità della plastica. Corepla, il Consorzio nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in plastica, è protagonista al Giro d'Italia 2020 con una mini serie di 8 ritratti video di 2 minuti circa che descrivono le peculiarità che fanno della plastica, se correttamente raccolta e riciclata, un materiale perfettamente in linea con i principi della sostenibilità ambientale.



Resiliente perché capace di resistere a sollecitazioni di ogni natura, leggera per pesare meno sull'ambiente, riciclabile per rinascere sempre a nuova vita, innovativa per adeguarsi ad ogni esigenza, economica per venire incontro ai consumatori, sicura per difenderci da germi e conservare il valore nutrizionale dei prodotti, versatile per utilizzi sempre più multiformi e sostenibile perché riutilizzabile all'infinito e riciclabile.



Anche le 8 pillole video hanno come filo conduttore le due ruote su cui si muove il protagonista, immerso in contesti paesaggistici che richiamano, al contempo, la bellezza del nostro Paese e l'importanza di rispettare una risorsa fondamentale come l'ambiente muovendosi in modo sostenibile e utilizzando la plastica nel pieno rispetto delle regole di raccolta e riciclo.



I primi episodi della mini-serie, ideata da Corepla con la regia di Yuri Palma, sono già stati messi in onda nel corso delle quotidiane dirette di tappa, mentre i restanti video saranno trasmessi il 22 e il 23 in anteprima in testa alla trasmissione "Il Giro in Diretta" delle 14.00 su Rai2 e in replica su RaiSport alle 20.00 .Quando, dopo il traguardo di Milano, verrà proclamato il vincitore di questa edizione del Giro, le pillole saranno disponibili sul canale YouTube di Corepla. (ANSA).