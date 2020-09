Ambiente:assegnati premi Pimby 2020,contro Italia che blocca

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Sono stati assegnati stamani da Fise Assoambiente (l'associazione delle imprese del trattamento rifiuti e bonifica) i Premi "PIMBY (Please In My Back Yard) Green 2020". I riconoscimenti, istituiti dall'Associazione con il patrocinio dell'ANCI, intendono promuovere una cultura del "fare e contrastare la sindrome NIMBY (Not In My Back Yard), per cui spesso Amministrazioni locali e gruppi di cittadini si oppongono aprioristicamente a iniziative pubbliche o private, come infrastrutture o impianti di smaltimento dei rifiuti.



Questi i progetti premiati: il Comune di Bergamo, nella persona del Sindaco Giorgio Gori; il Comune di Vado Ligure, nella persona del Sindaco Monica Giuliano; TAP - Trans Adriatic Pipeline per "Il progetto di realizzazione di un gasdotto che trasporterà gas naturale dalla regione del Mar Caspio in Europa"; l'azienda SEAP D.A. SRL per "La realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti liquidi, finalizzato al recupero delle acque per uso industriale"; la testata Ricicla TV per la costante e puntuale attività di informazione sul settore della gestione rifiuti. (ANSA).