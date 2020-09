Microplastiche Adriatico in linea valori Mediterraneo

(ANSA) - SIENA, 24 SET - Concentrazione media di microplastiche e macrorifiuti sia sulla superficie che sul fondo marino "in linea con i valori medi del bacino Mediterraneo" a conferma di "come il mare Nostrum risulti essere una tra le aree più impattate da microplastiche a livello mondiale". Questo in sintesi il risultato del monitoraggio nel mar Adriatico condotto per AdriCleanFish, progetto di ricerca di cui è capofila l'Università di Siena e svolto in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia, finanziato dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali nell'ambito del programma Feamp. L'evento finale di presentazione de risultati di AdriCleanFish si terrà domani in modalità telematica sulla piattaforma Google Meet. colleghi dell'Ateneo veneziano, per la tutela della biodiversità nel Mar Adriatico.



"Le attività del progetto - spiegano i ricercatori senesi - hanno previsto il monitoraggio, la raccolta e la valutazione dell'impatto provocato dai rifiuti marini sulle specie ittiche presenti nel Mar Adriatico attraverso tre azioni fondamentali: coinvolgimento, formazione e informazione". Dopo la rimozione dei rifiuti in mare nelle aree individuate, Chioggia e Civitanova Marche, dove sono state coinvolte le flotte di pescherecci che hanno effettuato la raccolta dei rifiuti marini dal fondo e delle specie ittiche, i ricercatori hanno analizzato i materiali recuperati. Parte delle attività è stata rivolta alla formazione dei pescatori in materia di gestione e conservazione delle risorse biologiche marine e all'analisi di specie ittiche di interesse commerciale destinate al consumo umano. (ANSA).