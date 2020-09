Rifiuti: Reggio C; Guerini, su uso Esercito nessun problema

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 14 SET - Il problema dei rifiuti a Reggio Calabria e del possibile utilizzo dell'Esercito per la loro rimozione é astato esaminato nel corso dell'incontro che hanno avuto oggi il sindaco uscente, Giuseppe Falcomatà, ed il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini.



"È stata avanzata una precisa richiesta da parte del sindaco di Reggio Calabria - ha detto Guerini - in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Da parte della Difesa non c'è nessun problema. Il dispositivo è quello di 'Strade sicure' gestito dal ministero dell'Interno. Noi mettiamo a disposizione solo le risorse". (ANSA).